تسريب صوتي للشاطر مع خالد مشعل: مش عاوزين نطبق الشريعة

الأحد 5 يناير 2020

صورة أرشيفية

عرض برنامج الكبسولة، المذاع على "إكسترا نيوز" المصرية، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الخياط، جزءا من تسريب صوتى بين خيرت الشاطر، نائب مرشد تنظيم الإخوان الإرهابى، وأحد قيادات التنظيم الدولى للجماعة، يتحدث فيه عن أهمية الوصول لحكم مصر، لأنهم يعملون على ذلك منذ أكثر من 80 عاما.

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وقال خيرت الشاطر فى التسريب الصوتى، أن "الجماعة مش عاوز تطبق الشريعة، عاوز حاجة واحدة بس الحكم".

وقالت أمانى الخياط، إن هذا الاتصال كان مع أحد قيادات التنظيم الدولى، فيما كشف ماهر فرغلى، المتخصص فى الشأن الإسلامى، والذى حل ضيفا على الحلقة، ان الاتصال كان مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحماس، مضيفا أن الاتصال جرى عام 2012 أى فى عام وصول الإخوان للحكم، إذ كان الشاطر هو المحرك الفعلى لتنظيم الإخوان، وكان الرئيس الفعلى لمصر والمرشد الفعلى لتنظيم الإخوان.

وأضافت الخياط، أن البرنامج سيذيع تسريبات صوتية من داخل الجماعة، تكشف الوجه الحقيقى لهذا التنظيم الإرهابى.