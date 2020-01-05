ظريف: نهاية الوجود الخبيث لواشنطن في غرب آسيا بدأت

الأحد 5 يناير 2020

جواد ظريف

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، على مقطع مصور، شاركه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.



وكان "بومبيو" شارك عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، مقطع مصور، يظهر حشدا من العراقيين وهم يحملون علما عراقيا ضخما في أحد شوارع بغداد ليلة مقتل قايم سليماني، يصاحبه تعليق صوتي يفيد بأن ما يجري "هو احتفال بمقتل سليماني".

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ورد جواد ظريف عبر "تويتر"، ردا منه على تغريدة وزير الخارجية الأمريكية: "قبل 24 ساعة، ادعى مهرج متعجرف متنكر بدبلوماسي، أن الناس كانوا يرقصون في مدن العراق. اليوم، قدم له مئات الآلاف من إخواننا وأخواتنا العراقيين الفخورين ردهم عبر ترابهم".

وأردف: "بدأت نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة في غرب آسيا".

وذكر بعض المسؤولين الإيرانيين، اليوم السبت، بعض الخيارات المحتملة التي قد تعتمدها طهران للرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بضرية جوية أمريكية في بغداد أمس الجمعة.

وأكد عضو مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد خاتمي، أنه "تم اتخاذ قرار بالرد على اغتيال سليماني"، مضيفا أنه "سيكون وفقا لمتطلبات الأمن القومي الإيراني ونحن سنثأر لسليماني كيفما نشاء"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال خاتمي، إن "دماء قاسم سليماني تغلي لطرد القوات الأمريكية من العراق"، مشيرا إلى أنه "لا حل في المنطقة سوى بطرد القوات الأمريكية منها لأن وجودهم بمثابة استمرار التواطؤ ضد المنطقة".