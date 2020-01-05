شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتل «سليماني».. بريطانيا: لأمريكا الحق في الدفاع عن نفسها والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الدفاع البريطاني بن ولاس في بيان إنه تحدث مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، مضيفا: "ندعو كل الأطراف لتهدئة الوضع".
وقال: "القانون الدولي يكفل للولايات المتحدة الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد وشيك لمواطنيها".
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