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بعد مقتل «سليماني».. بريطانيا: لأمريكا الحق في الدفاع عن نفسها

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دعت بريطانيا، اليوم السبت، كل الأطراف إلى ضبط النفس بعدما أدت ضربة جوية أمريكية إلى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، لكنها قالت إنه من حق الولايات المتحدة الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد وشيك.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن ولاس في بيان إنه تحدث مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، مضيفا: "ندعو كل الأطراف لتهدئة الوضع".

وقال: "القانون الدولي يكفل للولايات المتحدة الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد وشيك لمواطنيها".

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