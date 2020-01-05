عاجل.. مقتل 28 وإصابة 18 في صفوف مليشيا الوفاق الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم السبت، عن مقتل 28 شخص وجرحي 18 آخرين، جراء قصف لطيران أجنبي أستهدف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس.

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وقالت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق في بيان صحفي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "استشهاد وإصابة العشرات من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس نتيجة غارة لطيران أجنبي داعم لحفتر ( القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر)، مؤكدة على أن "الحصيلة الأولية للقصف الجوي وصلت إلى 28 شهيد وجرح 18 آخرين من طلبة الكلية العسكرية".

وذكر فرع ​الهلال الأحمر في طرابلس، أنه تم نقل 12 جريحا من طلبة الكلية العسكرية، وأن الإحصائيات للقتلى والجرحى مازالت غير معروفة، بحسب موقع "عين ليبيا".

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، في تصريحات إلى بوابة "الوسط" الليبية، إن الجهاز سجل سقوط 12 جريحا حتى الآن نتيجة سقوط قذائف على منطقة الهضبة في طرابلس، لكنه أكد أنه "ولا يمكن حصر عدد القتلى بسبب تناثر الأشلاء".