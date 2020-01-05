شكرا لقرائتكم الإرياني يحذر الحوثيين من تحويل اليمن لمسرح صراع إيراني أميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي الانقلابية، من تحويل اليمن إلى مسرح للصراع الأمريكي الإيراني، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، بغارة جوية أمريكية في العراق، وتوعد طهران بالانتقام عبر أذرعها في المنطقة .

ونبه الإرياني، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، مساء السبت، من اسماهم مرتزقة طهران "الميليشيا الحوثية" من مغبة تحويل اليمن إلى مسرح صراع "ايراني، امريكي" وتعريض مصالح اليمن واليمنيين للخطر وتقديمهما كبش فداء خدمة لأهداف النظام الايراني وسياساته التدميرية في المنطقة.. مشيرا إلى أن هناك حرص ايراني في عدم الانجرار الى مواجهة مباشرة مع أمريكا.

وأضاف أن" البيانات والتصريحات التي اصدرها مرتزقة طهران من قيادات الميليشيا الحوثية منذ لحظة إعلان مقتل سليماني والمهندس في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، تؤكد استعدادهم التام بل واستجدائهم النظام الايراني لاتخاذ الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية منطلقا للثأر وما تسمية "عملية الرد".

Advertisements

ولفت، إلى أن الشعب اليمني عانى الأمرين وما زال يدفع الثمن جراء انقلاب الميليشيا الحوثية ومحاولات نظام طهران تحويل اليمن الى منصة لاستهداف دول الجوار وتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب.

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن أي مغامرات جديدة سيفتح الباب على المجهول ويضاعف المأساة الانسانية للمدنيين.

وقتل سليماني برفقة نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد، فجر الجمعة.