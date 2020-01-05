الليبيون يستقبلون مليشيا أردوغان والسراج بالحجارة

عرض الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، مقطع فيديو يرصد استقبال الشعب الليبي للمليشيات التابعة لأردوغان والسراج بالحجارة .

وفي اتصال سابق.. قال يوسف العقوري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الليبي، إن حكومة الوفاق لم تنل الثقة من البرلمان الليبي وهي غير شرعية ودستورية وفقا للقانون الليبي .

وتابع يوسف العقوري:" تم عرض حكومة الوفاق على البرلمان مرتين ولم تنل الثقة وهي غير شرعية، ولكن تم الاعتراف بحكومة الوفاق بقرار من مجلس الأمن وتم فرضها على الشعب الليبي".

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وأكمل يوسف العقوري:" السراج استغل ظروف ليبيا ويعمل بشكل فردي بتوقيع اتفاقية مع أردوغان واستعمل بشكل فردي التمثيل الدبلوماسي في الخارج "، مضيفا:" البرلمان الليبي يعلن إلغاء اتفاقية أردوغان والسراح لأن أي اتفاقية يجب عرضه على البرلمان للتصديق وتم اتهامه بالخيانة العظمى وتم قطع العلاقات مع تركيا".

ولفت يوسف العقوري:" اتفاقية أردوغان والسراج أعطت أذن لأردوغان لتحقيق الحلم العثماني وأن يكون له موضع قدم في ليبيا، مضيفا:" لا نسمح بالتدخل في الشأن الداخلي الليبي ولنا سيادتنا وكرامتنا، وسندافع عن أرضنا وشرفنا وهذا استعمار تركي ونقف خلف الجيش الوطني الليبي".