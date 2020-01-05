النشرة: قطع مدخل أوتوستراد الأولي شمال صيدا بالإطارات المشتعلة

افاد مراسل النشرة في صيدا ان شبانا غاضبين في صيدا قطعوا الاوتوستراد الشرقي وشارع رياض الصلح عند محلة البوابة الفوقا بالمستوعبات احتجاجا على التقنين القاسي للتيار الكهربائي في صيدا وانقطاعه لأكثر من 3 أيام في بعض احياء المدينة.

وسبق قطع الطريق اعتصام لعدد من المواطنين امام مؤسسة كهرباء لبنان في صيدا احتجاجا على التقنين القاسي للكهرباء مطالبين بإلغاء سياسة التقنين ل​مدينة صيدا​.