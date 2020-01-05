فرار مئات المدنيين عقب انتهاء مهمة القوة التشادية في نيجيريا

فَرّ مئات المدنيّين النيجيريّين المقيمين في مدينة غاجيغانا الصغيرة قرب مونغونو اللتين كانتا تضمّان قاعدتَين للقوّة التشاديّة، خشية حدوث اعتداءات جهاديّة جديدة، وذلك عقب عودة القوّة التشاديّة إلى بلادها مع انتهاء مهمّتها ضدّ "​بوكو حرام​" في شمال شرق ​نيجيريا​.

وكان وصل 1200 جندي تشادي كانوا منتشرين منذ تسعة أشهر في نيجيريا، في إطار مكافحة "بوكو حرام"، إلى نجامينا مرورًا ب​الكاميرون​.