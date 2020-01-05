رئيس برلمان تركيا: قتل مسؤول حكومي لدولة ذات سيادة من قبل دولة ثانية على أرضي بلد ثالث هو أمر مثير للقلق

شدّد رئيس ​البرلمان التركي​ مصطفى شنطوب، تعليقًا على مقتل القائد السابق لـ"فيلق القدس" في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​، فجر أمس الجمعة، في غارة أميركيّة بالعاصمة ​العراق​ية ​بغداد​، على أنّ "قتل مسؤول حكومي لدولة ذات سيادة من قِبل دولة ثانية على أرض بلد ثالث يُعدّ أمرًا مثيرًا للقلق من حيث القانون الدولي".

وأعرب في تصريح صحافي من ولاية تكيرداغ شمالي غربي ​تركيا​، عن اعتقاده بأنّ "اغتيال سليماني لن يسهم بشكل إيجابي على المجريات في ​الشرق الأوسط​ وخاصّة في العراق"، مؤكّدًا "ضرورة توصّل جميع دول المنطقة بما فيها القوات العسكريّة القادمة إلى المنطقة من الخارج، إلى تفاهم مشترك يهدف إلى إرسلام ​السلام​ وتخفيف حدّة التوتر في أقرب وقت بالشرق الأوسط".

وأوضح شنطوب أنّ "المفهوم الّذي يرى قطرة ​النفط​ أثمن من قطرة الدم، لا يمكن أن يأتي بالسلام إلى الشرق الأوسط".