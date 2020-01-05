مقتل 28 وإصابة و18 إثر قصف شنه طيران أجنبي داعم لحفتر على الكلية العسكرية بطرابلس

أعلنت ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية عن "مقتل 28 وإصابة و18 إثر قصف شنه طيران أجنبي داعم ل​خليفة حفتر​، على مقر الكلية العسكرية في ​طرابلس​".

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