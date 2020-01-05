وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لظريف: لضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد

لفت وزير خارجية ​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، إلى "أنّني تكلّمت مع وزير ​الخارجية الإيرانية​ ​محمد جواد ظريف​ حول التطورات الأخيرة، وشدّدت على الحاجة إلى إزالة التوترّ، ممارسة ضبط النفس وتجنّب المزيد من التصعيد".

وبيّن في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّه ناقش أيضًا أهميّة الحفاظ على اتفاق فيينا حول ​النووي الإيراني​، الّذي يبقى حيويًّا للأمن العالمي"، مركّزًا على "أنّني ملتزم أداء دور المنسق".