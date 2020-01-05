رئيس الاتحاد الإفريقي قلِق إزاء تدخل تركي محتمل بليبيا: لإيجاد تسوية سياسية للأزمة

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، عن قلقه الشديد إزاء "تدهور الوضع في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي المستمرّة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "التهديدات المختلفة بالتدخّل السياسي أو العسكري في الشؤون الداخليّة للبلد، تزيد خطر المواجهة بدوافع لا تمتّ بصلة إلى المصالح الأساسيّة للشعب الليبي وتطلّعاته للحريّة والسلام والديمقراطيّة والنمو". وطالب المجتمع الدولي بـ"الانضمام إلى إفريقيا في بحثها عن تسوية سياسيّة للأزمة في ليبيا"، محذّرًا من "عواقب خطيرة لمجمل القارة".
وكان قد وافق البرلمان التركي يوم الخميس على مذكّرة مقدَّمة من الرئيس رجب طيب اردوغان، تَسمح بإرسال جنود إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس، في مواجهة الهجوم الّذي تشنّه قوات المشير خليفة حفتر.
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