شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سعد الجمال يعلن موافقة محافظ الجيزة على إنشاء وحدة إنقاذ نهرى بأطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربى، عن حصوله على موافقة لإنشاء وحدة إنقاذ نهرى بمركز ومدينة الصف جنوب محافظة الجيزة لتفيد أهالى مراكز الصف وأطفيح والعياط البالغ تعدادهم مليون ونصف نسمة.

وقال الجمال فى تصريحات صحفية أنه كان قد تقدم بطلب للواء أحمد راشد محافظ الجيزة لإنشاء وحدة إنقاذ نهرى بمركز الصف بعد كثرة حالات الغرق فى نهر النيل فى الآونة الأخيرة، وقد وافق محافظ الجيزة على الطلب ووافق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية بإنشاء الوحدة.

وذكر الجمال أن لجنة رافقها العميد محمد شحاتة من الإدارة العامة للحماية المدنية حضرت لمعاينة المكان المخصص لإنشاء وحدة الإنقاذ النهرى، كما حضر أحمد جبران أمين حزب الوفد بالصف، ورئيس مجلس مدينة الصف وتم رفع المساحة المطلوبة وعمل محضر المعاينة لمتابعة التنفيذ الفعلى خلال الأيام القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الإنقاذ النهرى فى محافظة الأقصر، نجحت يوم الخميس الماضى، فى إنقاذ شابين من الغرق أثناء قيامهما بتحدى بعضهما البعض، حيث قاما بإلقاء نفسيهما بمياه نهر النيل أثناء استقلالهما معدية الأهالى بالأقصر، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، وفى نفس السياق شنت إدارة شرطة مرور الأقصر، برئاسة العميد طارق ألهم مدير المرور، حملة مرورية انضباطية بمناطق شرق السكة الحديد ومزلقان مصطفى كامل وميدان أبو الحجاج، لتيسير الحركة المرورية ولضبط المخالفات التى تتسبب فى وقوع الحوادث.

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كما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج من انتشال طالبة بالثانوية التجارية بنات عقب قفزها فى نهر النيل من أعلى كوبرى أخميم دائرة قسم ثان سوهاج، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعى، معللة ذلك لخوفها من عقاب والدها بسبب تكرار غيابها من المدرسة.

وكان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بقيام طالبة بالقفز بنهر النيل من أعلى كوبرى أخميم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشالها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد المولد رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، قيام "جهاد ن م" 17 سنة طالبة بالمدرسة الثانوية التجارية بنات بسوهاج وتقيم بناحية دائرة مركز سوهاج بإلقاء نفسها فى نهر النيل من أعلى كوبرى أخميم.