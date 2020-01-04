الرجاء يحسم موقفه النهائي من العودة للمغرب ومواجهة الجديدة وهذه حقيقة “الطائرة الخاصة”

أكد سعيد وهبي، الناطق الرسمي باسم فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بقاء بعثة الفريق الأخضر في الجزائر، وعدم عودتها للمغرب من أجل خوض مباراة الدفاع الحسني الجديدي، ضمن منافسات البطولة الاحترافية.

وقال وهبي، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم السبت، إن “إدارة النادي راسلت العصبة الإحترافية من أجل تحديد تاريخ آخر لهذه المواجهة، وذلك بسبب التزام الفريق بخوض مباراتين اثنتين في الجزائر، غير أن النادي الأخضر لم يتوصل لحدود الساعة بأي رد من العصبة”.

وهبي، شدد في المناسبة ذاتها على أن ” النادي قرر فعلا البقاء هنا في الجزائر، والقوانين واضحة بهذا الخوصوص، والمتعلقة بالتزام الأندية المغربية في المنافسات الخارجية، كما أن الوثيقة التي يتم ترويجها والتي تحمل توقيع عضو في مكتب النادي بالإضافة إلى الكاتب الإداري، ليست سوى توقيع عن محضر حضور الاجتماع”.

أما بخصوص الشائعات التي تتحدث عن رصد الجامعة لطائرة خاصة تقل النادي الأخضر للمغرب، فقد أوضح المسؤول نفسه بأن “الأمر مجرد إشاعات وكلام مواقع التواصل الإجتماعي ولم يتوصل النادي بأي مراسلة من الجامعة بهذا الخصوص”.

جدير ذكره، أن الدفاع الحسني الجديدي، متمسك بشكل قوي بإجراء هذه المباراة في الزمان المحدد لها سلفا، وهو الأمر الذي ترفضه إدارة الرجاء، بسبب التزامها بخوض مباراتين في الجزائر، الأولى يتنطلق اليوم، والثانية في العاشر من هذا الشهر.