بعد مقتل السليماني.. صواريخ تستهدف قواعد عسكرية تستضيف جنود أمريكيين بالعراق

استهدفت صواريخ مساء هذا اليوم قواعد عسكرية بالعراق تضم جنودا أمريكيين، لم تخلف هذه الضربة أي خسائر بشرية، حسب ما أعلن عنه البيان الصادر عن الجيش العراقي.

وحسب نفس البيان فإن الصواريخ “استهدفت ساحة الاحتفالات قرب السفارة الأمريكية ببغداد وقاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين دون وقوع خسائر بشرية” .

وعقب ذلك أطلقت السفارة الأمريكية صافرات الإنذار وأغلقت القوات الأمنية العراقية الطريق المؤدي إلى موقع السفارة، فيما لم يكشف البيان الصادر عن الجيش العراقي عن الجهة التي اطلقت الصواريخ.

ويجدر الذكر أن إيران كانت قد توعدت أمريكا برد قاسي بعد مقتل سليماني، مؤكدتا أن أمريكا لن تنجو بسهولة من تداعيات حساباتها الخطيرة