الرجاء ينهي الشوط الأول منهزما أمام مولودية الجزائر

أنهى فريق الرجاء البيضاوي الجولة الأولى أمام مضيفه مولودية الجزائر منهزما بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، برسم ذهام ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وكما كان منتظرا، دخل الفريق الجزائري المباراة مندفعا ومحاولا فرض أسلوب لعبه على الرجاء وكذا الوصول لمرمى أنس الزنيتي، في الوقت الذي اعتمد فيه الفريق الأخضر على الركون للخلف مع نهج أسلوب الهجمات المرتدة.

أداء الرجاء تحسن بشكل واضح مع مرور الدقائق، خاصة في الشق الهجومي، وكاد محسن متولي أن يفتتح حصة التسجيل ، في الدقيقة 17 من كرة هوائية هزمت الحارس ، لكن أنقذها المدافع الجزائري من خط المرمى.

رد فعل الفريق الجزائري ، جاء في الدقيقة 27، عن طريق رأسية خطيرة تعملق في إبعادها الحارس أنس الزنيتي.

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ومن نفس الركنية، سيفتتح المولودية التسجيل، بواسطة رأسية اللاعب سامي فريوي، مستغلا خطأ في التغطية الدفاعية.

الرجاء حاول العودة في النتيجة، غير أن محاولاته لم تكلل بالنجاح لينتهي النصف الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.