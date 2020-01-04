واشنطن: تظاهر المئات ضد الحرب مع إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر المئات أمام البيت الأبيض في واشنطن، اليوم السبت، مطالبين الإدارة الأميركية بالانسحاب من العراق، وتجنب الحرب مع إيران، ونظّم المظاهرة العديد من منظمات المجتمع المدني الأميركية، وشارك فيها نحو 300 شخص.

واحتج المتظاهرون على سياسات الإدارة الأميركية تجاه العراق وإيران، وحملوا لافتات مكتوب عليها "السلام مع إيران"، و"حاور إيران ولا تقصف".

(أ ب)

كما طالبوا بسحب الجنود الأميركيين من العراق، وأعلنوا رفضهم قتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، عبر حمل لافة مكتوب عليها "لا للاغتيالات".

وقتل سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، فجر يوم الجمعة، إثر قصف جوي أميركيّ استهدفت سيارتين على طريق مطار بغداد.

(أ ب)

وبات اغتيال سليماني "حديث العالم" بين إدانات وترحيب ومطالب بخفض التصعيد وتهديد إيراني وترقب واستعداد أمريكيين.