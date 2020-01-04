اغتيال سليماني: أميركا تستنفر وإيران تتوعد ووساطة دولية للتهدئة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتواصل الاتصالات الدولية الداعية إلى التهدئة بين أميركا وإيران، وتفادي انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى ساحة للمواجهة العسكرية، بعد اغتيال القوات الأميركية لقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وتأتي هذه الاتصالات فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، عن استنفار قوات من المارينز إلى الشرق الأوسط، في الوقت الذي صعدت طهران من لهجتها وتوعدت برد قاس على اغتيال سليماني.

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن اغتيال قاسم سليماني، هي نقطة البداية لإنهاء الوجود الأميركي في المنطقة.

وأضاف سلامي في تصريح للتلفزيون الحكومي، مساء السبت، أن الهجوم الأمريكي الذي استهدف سليماني "كان خطأ استراتيجيا كبيرا".

وتابع "اغتيال قاسم سليماني، هي نقطة البداية لإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة، يجب تسجيل هذا الكلام، لأنه في المستقبل سيرون تحقيق ذلك".

وأردف سلامي "انتقامنا سيكون على رقعة جغرافية واسعة، مع مرور الوقت ومع تأثيرات حاسمة".

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر "مرحلة إنهاء الوجود الأميركي الضار في غرب آسيا قد بدأت".

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وإعلان الحداد في البلاد 3 أيام.

وفي سياق محاولات التهدئة بين واشنطن وطهران، قال مسؤول بالجيش الإيراني إن واشنطن وسطت 16 دولة لإقناع طهران بعدم الرد القوي على اغتيال سليماني.

وأفادت وكالة "رويترز" أن وزير خارجية ألمانيا يعتزم إجراء محادثات مباشرة مع إيران لمحاولة تهدئة الوضع.

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بينما قال وزير الدفاع البريطاني إنه تحدث مع نظيره الأميركي وإن لندن تدعو كل الأطراف للتهدئة.

وأجرى وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، مكالمة هاتفية بنظيره الإيراني، قالت الخارجية في بيان قصير، إنها تناولت التطورات الإقليمية. وأشارت الخارجية إلى أن بن علوي قدم تعازيه لإيران بمقتل قائد "فيلق القدس".

وتوجه، اليوم السبت، 2200 عنصر من قوات مشاه البحرية الأمريكية (المارينز) إلى منطقة الشرق الأوسط على متن البارجة الحربية "يو اس اس باتان".

ونقلت موقع "ميليتيري" المعني بالشؤون العسكرية الأميركية، عن مسؤول بوزارة الدفاع (لم يسمه) إنه "تم تغيير مسار البارجة، وإلغاء مشاركة قوات المارينز بمناورات عسكرية في المغرب، والتوجه إلى الشرق الأوسط عقب تصاعد التوترات مع إيران".

وأضاف أن البارجة على متنها "2200 عنصر من المارينز"، لافتا أنهم كانوا سيشاركون الجيش المغربي تدريبات عسكرية تحمل اسم "أسد البحر الإفريقي" (سي لايون).

ومن المقرر أن تنضم قوات المارينز إلى جنود من الفرقة 82 المحمولة جوا من فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية الأميركية إلى العراق.

إلى ذلك، ستبدأ البحرية البريطانية في مرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا أثناء مرورها في مضيق هرمز، لتوفير الحماية لها بعد مقتل سليماني على يد القوات الأميركية.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن ولاس، إنه أمر سفينتا (إتش.إم.إس مونتروز) و(إتش.إم.إس ديفندر) الحربيتين بالاستعداد للعودة لمهام مرافقة كل السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا.

وأضاف "ستتخذ الحكومة كل الخطوات الضرورية لحماية سفننا ومواطنينا في هذا التوقيت".