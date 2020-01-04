قصف يستهدف معسكرات قرب البوكمال السورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت صحيفة الخليج في نبأ عاجل لها مساء اليوم السبت، أن هناك أنباء عن قصف استهدف مقر الحشد الشعبي الموالي لإيران، قرب البوكمال السورية.

وأفادت مصادر "العربي الجديد" بسماع دوي انفجارات بمعسكر لمليشيات مسلحة بالأراضي السورية المحاذية للعراق.

كما أفادت بسماع أصوات انفجارات قرب معسكر تتواجد به قوات أميركية في الموصل.

وكانت وسائل إعلام عراقية محلية، أكدت، مساء اليوم السبت، إصابة 5 جنود لم تحدد جنسيتهم، إثر سقوط 3 قذائف هاون على قاعدة بلد في العراق، التي تضم قوات أميركية.

وحذرت كتائب "حزب الله" الأجهزة الأمنية العراقية من الاقتراب للقواعد الأميركية في العراق، وطالبتها بالابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1 كيلومتر.

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ويأتي ذلك غداة مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، برفقة القيادي في الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بغارة أميركية في بغداد.

وذكرت مصادر أمنية عراقية أن 6 قتلى على الأقل سقطوا في قصف لموكب سيارات تابع لـ"الحشد الشعبي" شمالي بغداد. وأوضحت أن الغارة استهدفت، بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، سيارتين يشتبه أنها كانت تقل قيادات في "الحشد الشعبي"، على طريق التاجي في العاصمة بغداد،

إلى ذلك، أعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مساء اليوم السبت، أن 2200 من عناصر مشاة البحرية (المارينز) في طريقهم إلى الشرق الأوسط على متن السفينة يو أس أس باتان، التي ألغت تدريبات بحرية مشتركة مع المغرب بسبب التصعيد الجاري بين واشنطن وطهران.

يذكر أنه في نهاية العام 2019، قتل خمسة مقاتلين من الفصائل الموالية لإيران في سورية، إثر غارات جوية استهدفت مدينة البوكمال في محافظة دير الزور، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، من دون التمكن من تحديد مصدر الغارات.

وأشار المرصد إلى أن "صواريخ شديدة الانفجار ومجهولة المصدر استهدفت مقر اللواء 47 التابع لميليشيات موالية لإيران في وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي".