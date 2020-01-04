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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية: الطائرة المسيرة التي استهدفت سليماني انطلقت من الدوحة والان مع التفاصيل
السبت 4 يناير 2020
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الطائرة الـ“درون“ التي استهدفت قاسم سليماني، قرب مطار بغداد الدولي، انطلقت من مقر القيادة المركزية الأمريكية في قطر.
ونقلت الصحيفة أن صاروخين استهدفا المركبة التي كانت تقل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
وأضافت أن الصاروخين انطلقا من طائرة مسيرة من طراز MQ-9 Reaper، خرجت من القاعدة الأمريكية في قطر، وهي طائرة تمتاز بقدراتها العالية بفضل معدات الرصد، التي تساعدها على دقة التصويب ضد الأهداف بالذخائر الموجهة بالليزر.. وفق “إرم نيوز“.
ولفتت إلى أن الطائرة المسيرة تنطلق من قطر رغم أن قيادتها من بعد مئات الكيلوميترات.
وعن صفات الدرون المستخدمة، لفتت الصحيفة إلى أن الطائرة ترسل قذائف موجهة بالليزر ”شبه صامتة“، لا تكاد تحدث أصواتا قبل انفجارها في الهدف المحدد.
وفي وقت سابق وصل وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى العاصمة طهران، حيث التقى مسؤولين إيرانيين، على رأسهم الرئيس حسن روحاني، وقال: ”إنني جئت اليوم لأوضح أننا نقف معكم في أي ظرف تمرون به“.
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