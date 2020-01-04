شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ العشرات من المهاجرين غير الشرعيين بتونس والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان اليوم بأن المهاجرين التونسيين كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية، لافتة النظر إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
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