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إنقاذ العشرات من المهاجرين غير الشرعيين بتونس

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أنقذت وحدات مشتركة من الجيش والحرس البحري التونسيين 53 شخصًا من الغرق، بعد تعطل قاربهم في البحر على بعد 60 كيلو متر من جزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس وسط شرق تونس.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان اليوم بأن المهاجرين التونسيين كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية، لافتة النظر إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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