صنعاء ـ د ب أ: أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة المعترف بها دوليا مقتل فرد وإصابة اثنين من عناصر “أنصار الله” في محافظة تعز وسط اليمن. وقال موقع الجيش “سبتمبر نت”، “إن قوات الجيش استهدفت مجموعة من عناصر “أنصار الله” كانت تحاول التسلل إلى محيط التبة السوداء في جبهة الضباب، غرب مدينة تعز، بهدف زراعة ألغام أرضية”. وبحسب الموقع، اسفر الاستهداف عن مقتل قائد المجموعة المتسللة، وجرح اثنين آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

ولم يصدر “أنصار الله” أي تعليق حتى اعداد الخبر. وتخضع مدينة تعز لسيطرة قوات الجيش الحكومي، فيما يسيطر “أنصار الله” على أطراف المدينة منذ نحو أربع سنوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتيل وجريحان من (أنصار الله) بمعارك في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.