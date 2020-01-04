أشباح داعش والتصعيد بالعراق.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 4 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي الشأن السياسي تقرأون: بين صورتي "سليماني والحسين" و"المرشد بالقدس".. إيران تتاجر بالمقدسات، وبرلمان ليبيا يحيل السراج للقضاء بتهمة "الخيانة" ويلغي "تفاهماته" مع تركيا، واجتماع عسكري سعودي مع الحلفاء لردع هجمات الحوثيين، ومصادر لبنانية لـ"العين الإخبارية": إعلان تشكيل حكومة دياب خلال أيام، وفرنسا تدعو إيران لنزع التصعيد والحفاظ على الاتفاق النووي.

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وتقرأون أيضا: رسالة تحذير لتركيا يطلقها 1000 من شيوخ قبائل ليبية، ونائب ألماني يحذر من هجمات إرهابية إيرانية ضد بلاده، وماكرون يدعو لمنع تحويل العراق إلى ساحة للصراع، ورئيس الكونغو برازافيل: نحرص على منع التصعيد في ليبيا، واستهداف سليماني.. مفاجأة ترامب لمستشاريه في منتجع "مار لاجو"، والبرهان يترأس اجتماعا طارئا لمناقشة الأوضاع الأمنية بالسودان‎، والقضاء الفرنسي يبدأ محاكمة "أشباح داعش" الإثنين المقبل، واستهداف صاروخي للمنطقة الخضراء وقاعدة بلد الجوية ببغداد، ومصدر أمني عراقي ينفي استهداف قصور الرئاسة بالموصل، ومقتل سليماني يجدد مطالب حظر حزب الله في ألمانيا.

وفي الاقتصاد: المعارضة التركية: أردوغان يتلاعب ببيانات التضخم.. الأرقام تخالف المنطق، وبعد فشل المفاوضات مع موسكو.. بيلاروسيا تشتري النفط من شركة روسية، و"مؤشر الخوف" في البورصة الأمريكية يقفز بأعلى وتيرة منذ 5 أشهر، وهبوط النحاس ومعظم المعادن بعد ضربة جوية أمريكية في العراق، والصين ترفع أكبر قيود الاستثمار الأجنبي، وإقراض بنوك منطقة اليورو ينمو بأقل معدل في 18 شهرا، ومواجهات مباشرة وقضائية في حرب المودعين مع مصارف لبنان.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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