نشر قوات إضافية في بورتسودان عقب اشتباكات قبلية

أعلن المجلس السيادي الانتقالي السوداني نشر قوات إضافية بمدينة بورتسودان (غرب)، وتقديم المتورطين في أحداث الجنينة وبورتسودان إلى محاكمات عادلة.



وقال المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "إن الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن والدفاع الذي عقد، السبت، ناقش ضرورة قيام جولة ثلاثية من مجلس السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير لجميع ولايات السودان".

وأضاف أن الاجتماع ناقش حجم الخسائر التي وقعت في معسكر قوات "اليوناميد" التي بلغت 100 مليون دولار، مشيرا إلى أن الاجتماع قرر تكوين لجنة اتحادية بجانب الولاية التي شكلت سابقا للتحقيق بخسائر المعسكر.

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والجمعة، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط 9 قتلى وإصابة ٦٠ آخرين، إثر اشتباكات قبلية بمدينة بورتسودان شرقي البلاد.

وقالت اللجنة في بيان: "لا تزال الحالات المصابة بالسلاح الأبيض والناري تتوافد إلى صالة الحوادث بمستشفى بورتسودان التعليمي".

والأحد الماضي، وقعت اشتباكات قبلية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، أدت لسقوط 48 قتيلا وإصابة 167 شخصا على الأقل ونزوح 8111، بحسب جمعية الهلال الأحمر السوداني.

واندلعت أحداث العنف ليل الأحد الماضي نتيجة مشاجرة بين شخصين، قتل أحدهما الثاني ما دفع ذوي القتل، وهو ينتمي لقبيلة ذات أصول عربية لمهاجمة ذوي القاتل، وهو من القبائل الأفريقية، وقاموا بحرق 3 معسكرات "كريندينق 1 و2 وسلطان"، وفق شهود عيان.