الاتحاد الأوروبي يؤكد لإيران ضرورة احتواء التصعيد

أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، لإيران ضرورة احتواء التصعيد وضبط النفس بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أمريكية ببغداد.

وقال بورل في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إنه بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف ضرورة احتواء التصعيد بعد مقتل سليماني".

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وأضاف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنه "بحث مع ظريف التطورات الأخيرة وشدد على الحاجة إلى إظهار ضبط النفس وتجنب أي تصعيد جديد".

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.



واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.