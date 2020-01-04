الطيران الليبي يستهدف تمركزات مليشيات السراج شرق طرابلس

شن سلاح الجو الليبي، السبت، سلسلة غارات على مواقع وتمركزات لآليات مسلحة تابعة لقوات السراج في طريق الشوك بشرق العاصمة طرابلس.

كما استهدفت مقاتلات الجيش الليبي مقر القوة الثامنة في النواصي شمال العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة: "إن اشتباكات اندلعت بين أهالي شباب منطقة غوط الشعال والمليشيات، وتم أسر عنصرين من الجماعات المسلحة".

وأصدرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش بيانا جاء فيه أن مقاتلات السلاح الجوي شنت حملة جوية مكثفة على عدد من المواقع للمليشيات في محاور العاصمة كافة، وشملت استهداف مواقع لتخزين الأسلحة والذخائر والآليات.



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وتابعت أن سلاح الجو نفذ غارة على حافلة نقل كانت تقّل عددا من المرتزقة الأجانب من حاملي الجنسية السورية أثناء نقلهم من قاعدة معيتيقة العسكرية لمواقع تمركزهم.

كما استهدفت المقاتلات رتل سيارات مسلحة للمليشيات في طريقهم لمعسكر الإمداد والتموين بطريق السواني في طرابلس.

وشنّ سلاح الجو الليبي غارات على عدد من مواقع معسكر مليشيات السراج في طرابلس منها مشروع الموز.

وأسفرت عمليات الجيش الليبي في محور صلاح الدين جنوب طرابلس الخميس الماضي عن مقتل 20 عنصرا من الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى اعتقال 3 آخرين، ليصل إجمالي المعتقلين من العناصر المسلحة 12 عنصرا.



يأتي ذلك بعدما نجحت قوات الجيش الوطني الليبي في الوصول إلى منطقة خزانات النفط الواقعة على بعد 3 كيلومترات من قلب العاصمة طرابلس عن طريق المحور الجنوبي.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.