الجيش الليبي: نتجه لتطهير البلاد من الإرهاب والتدخل التركي

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن القوات تتجه لحسم كامل وشامل لتطهير البلاد من الإرهاب والتدخل التركي.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي، السبت، إن المعركة في ليبيا ليست تقليدية، ولكنها ضد دول داعمة للمليشيات، وفى مقدمتها تركيا.

وأضاف "الجيش والشعب الليبيان على أتم استعداد لمواجهة الغزو التركي، والشعب بعث رسائل عديدة خلال الأيام الماضية، حيث انطلقت الاحتجاجات الرافضة للتدخل في شؤون بلادنا".

وتابع أن الشعب الليبي مستعد لصد الغزو التركي، ووصلنا لدرجة كاملة، ولدينا قواتنا البحرية وتفرض سيطرتها على السواحل، وقواعد جوية ووسائل دفاع جوي متطورة، وأي طائرة تركية سيتم تدميرها.

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وطمأن المتحدث باسم الجيش الليبي الشعب على أن قواته لديها القوة والقدرة الكاملة للدفاع عن سلامة الوطن ووحدة أراضيه، قائلا: "لن نضحي بإنجازاتنا السابقة، وسنستمر في معركتنا ضد الإرهاب".

وطالب المسماري الشعب الليبي بنبذ الخلافات والوقوف وراء الجيش، خاصة أن الحياد في ظل الأحداث الحالية خيانة عظمى، والتاريخ سوف يحاسبهم، كما حاسب من وقفوا مع الأتراك.

وحذر المسماري من استخدام المنافذ البحرية لأغراض عسكرية سيجعلها أهدافا لقواتنا.

وميدانيا، قال المسماري: "إن العمليات العسكرية تركزت، السبت، في محاور القتال القريبة من قلب العاصمة، والجيش يتقدم ويبسط سيطرته على المواقع التابعة لمليشيات الوفاق المدعومة من المرتزقة الأتراك".

وقال: "إن سلاح الجوّ الليبي استهدف، الجمعة، مرتزقة أتراكا، قرب طرابلس ودمر الحافلات بمن فيها".