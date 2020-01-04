اجتماع بالمهرة للتباحث حول عدد من القضايا المتعلقة بنادي فرتك الرياضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

الخليج 365 - المهرة

عقد بديوان السلطة المحلية بمديرية حصوين مساء اليوم الجمعة اجتماع ضم قيادة و اعضاء نادي فرتك الرياضي و الثقافي باللجنة التي شكلها مدير عام المديرية الشيخ ياسر عبدالله الأسد و التي يترأسهاالشيخ ناصر صالح الأسد و تضم في عضويتها الأخوين احمد عبدالله نوفع و صالح محمد احمد عليان لمتابعة وحل الصعوبات والإشكاليات التي تواجه النادي .



و كرس الاجتماع للتباحث حول العديد من القضايا المتعلقة بشؤون الشباب و الرياضة بالمديرية لا سيما الأوضاع التي يعيشها نادي فرتك و البحث عن الحلول لمشكلاته ، و قد تصدر قرار رئيس النادي الأستاذ سعيد ابراهيم سيدون بتقديم استقالته من رئاسة النادي المواضيع المطروحة للنقاش في هذا الاجتماع ، حيث عارض المجتمعون هذا القرار و أكدوا رفضهم التام للاستقالة ، رغم إصرار رئيس النادي عليها .

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إضافة إلى ذلك فقد ناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتنشيط الحركة الرياضية بالمديرية .

هذا و قد تمخض عن الاجتماع عددا من المعالجات و الحلول و تتمثل في:

_الإبقاء على الهيئة الإدارية و رئاستها الحالية للنادي لمدة عام واحد لتسيير أمور النادي .

_ تطعيم الهيئة الإدارية برؤساء فرق مناطق المديرية.

_ تحديد موعد الاجتماع القادم للهيئة الإدارية للنادي بما فيها الاعضاء الجدد يوم الجمعة القادم الموافق 12 من شهر يناير الحالي .