شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روحاني لوزير خارجية قطر: اغتيال قاسم سليماني سيؤدي إلى زعزعة المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020 الخليج 365 - متابعات أفادت مصادر صحافية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أبلغ وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن أن اغتيال قاسم سليماني سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

Advertisements وبحسب المصادر فإن روحاني أكد أن أمريكا ستدفع ثمن اغتيال سليماني باهظا.. حد وصفه. وكانت قد أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت، بأن الرئيس حسن روحاني طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان التعاون للرد على ”الأفعال الأمريكية غير العاقلة“، وذلك في اتصال هاتفي في أعقاب مقتل قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد.

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