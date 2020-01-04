النصر يحصد لقب السوبر السعودي على حساب التعاون بركلات الترجيح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

توج فريق النصر بكأس السوبر السعودي على حساب التعاون، بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.



المباراة بدأت قوية بين الطرفين في لقاء السوبر السعودي، بين النصر والتعاون تدل على إثارة المواجهة بشكل كبير في ظل الصراع على اللقب.

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النصر كاد أن يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 3 من عمر المباراة بسبب خطأ فادح من مدافع التعاون استغله عبدالرزاق حمدالله، حيث استخلص الكرة وانفرد بحارس سكري القصيم.

حمدالله تقدم تجاه مرمى التعاون ولكن تسديدته تصدى لها حارس مرمى التعاون كاسيو دوس أنجوس، ليبقي على نظافة شباك فريقه في المباراة.

ونجح الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون السعودي في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 18 برأسية رائعة ليتقدم خطوة نحو كأس السوبر السعودي.

تاوامبا نجح في تحويل عرضية من ضربة ركنية من الناحية اليمنى حيث تحرك الكاميروني بشكل رائع للخلف حيث سدد رأسية أكثر من رائعة داخل مرمى برادلي جونز.