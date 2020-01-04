إعمار اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة استكمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أعماله أمس بدراسة وتدشين عدد من المشاريع التنموية في عدن. وشملت زيارات وفد البرنامج أمس محطة الكهرباء «بترو مسيلة» في ميناء عدن، والمعهد المهني في عدن.



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