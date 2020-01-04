شكرا لقرائتكم الملك سلمان بحث مع الرئيس العراقي كافة الإجراءات لخفض التوتر في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم بالرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق.
وقد بحث خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال مع مع الرئيس العراقي مستجدات الأحداث في المنطقة، مؤكدًا حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها.
من جهته، أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره.
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