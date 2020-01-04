شكرا لقرائتكم المسماري: الجيش والشعب جاهزان لصدّ الغزو التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إنّ الجيش والشعب على أتم استعداد لمواجهة الغزو التركي، مشيرا إلى أن المعركة في ليبيا لم تعد معركة تقليدية بعدما أصبحت ضد دول داعمة للميليشيات، وفي مقدمتها تركيا.

وأشار المسماري، في مؤتمر صحفي مساء السبت، أن الشعب الليبي بعث رسائل عديدة أنه خلف جيشه وسيدعم كل الجبهات، مضيفا أن الليبيين مستعدين اليوم لصد الغزو التركي ، لافتا إلى أن كل المناطق العسكرية عملت في إطار إعادة بناء القوات المسلحة الليبية ودعمها.

وتابع قائلا "وصلنا لدرجة كاملة وأصبح لدينا قواتنا البحرية جاهزة وتفرض سيطرتها على سواحل البلاد وتقوم بتأمينها، وكذلك قواعد جوية ووسائل دفاع جوي متطورة ورأينا كيف أسقطنا طائرات تركية".

وميدانيا، قال المسماري، إن العمليات العسكرية تركزت السبت في محاور القتال القريبة من قلب العاصمة، مشيرا إلى أن قوات الجيش الليبي تتقدم يوما بعد آخر وتبسط سيطرتها على المواقع التابعة لمليشيات الوفاق المدعومة من المرتزقة الأتراك، لافتا في هذا الجانب إلى أن سلاح الجوّ قام، الجمعة، باستهداف مرتزقة أتراك أمس، قرب العاصمة طرابلس، فضلً عن تدمير الحافلات بمن فيها.