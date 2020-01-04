ظريف ناقش مع الحكيم آخر التطورات: لاحترام استقلال العراق وسيادة أراضيه

لفت القسم الإعلامي في ​وزارة الخارجية الإيرانية​، إلى أنّ "وزير الخارجية ​العراق​ية ​محمد علي الحكيم​ اتّصل هاتفيًّا بنظيره الإيراني ​محمد جواد ظريف​، لتقديم العزاء باغتيال الفريق ​قاسم سليماني​، كما ناقش معه آخر التطورات في المنطقة والعراق".

وأشار في بيان، إلى أنّ "من جانبه، وَصف ظريف خلال الاتصال مع الحكيم، إقدام القوات العسكريّة الأميركيّة الّذي أدّى إلى مقتل سليماني ونائب رئيس "هيئة ​الحشد الشعبي​" العراقية ​أبو مهدي المهندس​ ومرافقيه، بأنّه عمل إرهابي؛ كما شدّد على ضرورة احترام استقلال العراق وسيادة أراضيه".