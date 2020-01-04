البحرية البريطانية قررت استئناف مرافقة السفن التجارية في مضيق هرمز

أعلن وزير الدفاع البريطاني ​دومينيك راب​، أنّ "سفينتين تابعتين للبحرية البريطانية ستستأنفان مرافقة السفن التجارية الّتي ترفع علم بريطانيا في ​مضيق هرمز​".

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