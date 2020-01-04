إستئناف إمدادات النفط الروسي إلى بيلاروسيا

ذكرت وكالة الطاقة الحكومية البيلاروسية، أنّ "إمدادات النفط الروسي استؤنفت إلى بيلاروسيا"، مع اقتراب البلدَين من التوصّل إلى اتفاق حول توقيع عقد جديد عقب وقف الشحنات في اليوم السابق.
وأوضح نائب رئيس شركة "بيلنيفتيخيم" للطاقة، فلاديمير سيزوف، أنّه "تمّ تشغيل وحدات الضخّ، وبوشر إرسال شحنات النفط إلى مصفاة نفتان".
مع التذكير أنّ بين روسيا وبيلاروسيا تاريخًا من الخلافات بشأن الطاقة، وتربطهما علاقات ثنائيّة معقّدة. وأجرى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو سلسلة من المكالمات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مسعى للتوصّل إلى اتفاق جديد في الموعد المحدد بالأوّل من كانون الثاني الحالي.
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