الآلاف تظاهروا في العاصمة الفرنسية باريس ضد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد

تظاهر آلاف السبت في العاصمة الفرنسية ​باريس​، بدعوة من نقابات عدّة، للمطالَبة بسحب مشروع حكومي لإصلاح أنظمة التقاعد. وذكرت ​الشرطة الفرنسية​ أنّ "​تظاهرة​ باريس ضمّت 3500 شخص". وكانت قد دخلت التحركات ضدّ إصلاح أنظمة التقاعد في ​فرنسا​ السبت شهرها الثاني، وهي فترة غير مسبوقة فاقت مدّة قياسيّة سابقة من 28 يومًا بين 1986 و1987. وتُرجمت المعارضة للمشروع الحكومي منذ 5 كانون الأول الماضي ب​إضراب​ يُعرقل خصوصًا سَير القطارات في فرنسا و​النقل العام​ (قطارات الضواحي والمترو والحافلات والترامواي) بالمنطقة الباريسية، ما تسبّب في صعوبات جمة للسكان.

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