الشرطة التركية ألقت القبض على 18 مهاجرا غير شرعي شمال غربي البلاد

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "فرق ​الشرطة التركية​ ألقت القبض على 13 مهاجرًا على متن سيارتَين أخضعتهما للتفتيش في قضاء هفصا بولاية أدرنة شمال غربي ​تركيا​، أثناء استعدادهم للتسلّل خارج البلاد بطرق غير قانونيّة".

وأوضحت أنّه "تبيَّن بعد عمليّة التفتيش، أنّ ​المهاجرين​ الحاملين للجنسيتَين الأفغانيّة والباكستانيّة، كانوا يستعدّون للعبور إلى ​اليونان​ بطرق غير قانونيّة، بينما جرى توقيف سائقي السيارتَين".

وبيّنت أنّ "من جهة أُخرى، ألقت فرق الدرك بقضاء مريتش، القبض على 5 مهاجرين من بنغلاديش، على متن سيارة، وأوقفت سائقها"، مشيرةً إلى أنّ "المهاجرين الـ18 أُحيلوا إلى مديرية ​الهجرة​ بالولاية، بعد إتمام الإجراءات القانونيّة في حقّهم".