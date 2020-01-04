ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "فرق الشرطة التركية ألقت القبض على 13 مهاجرًا على متن سيارتَين أخضعتهما للتفتيش في قضاء هفصا بولاية أدرنة شمال غربي تركيا، أثناء استعدادهم للتسلّل خارج البلاد بطرق غير قانونيّة".
وأوضحت أنّه "تبيَّن بعد عمليّة التفتيش، أنّ المهاجرين الحاملين للجنسيتَين الأفغانيّة والباكستانيّة، كانوا يستعدّون للعبور إلى اليونان بطرق غير قانونيّة، بينما جرى توقيف سائقي السيارتَين".
وبيّنت أنّ "من جهة أُخرى، ألقت فرق الدرك بقضاء مريتش، القبض على 5 مهاجرين من بنغلاديش، على متن سيارة، وأوقفت سائقها"، مشيرةً إلى أنّ "المهاجرين الـ18 أُحيلوا إلى مديرية الهجرة بالولاية، بعد إتمام الإجراءات القانونيّة في حقّهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة التركية ألقت القبض على 18 مهاجرا غير شرعي شمال غربي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.