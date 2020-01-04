انتشار صور لسليماني على طريق المطار

نشرت صور على ​طريق المطار​ لقائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​ الذي سقط في استهداف أميركي في ​بغداد​.

وحملت هذه الصور عبارة "سيد شهداء محور ​المقاومة​".

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