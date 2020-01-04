النشرة: اعتصام أمام منزل رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" انه رغم هطول ​الأمطار​ الغزيرة، جابت مسيرات عدة شوارع ​طرابلس​، ونفذ عدد من المشاركين فيها اعتصاماً أمام منزل رئيس ​اتحاد بلديات الضنية​ ​محمد سعدية​، مطالبين ​القضاء​ بوضع يده على ملفات الاتحاد "وكشف كل المخالفات وعمليات السرقة.

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