محتجون على انقطاع الكهرباء قطعوا طريقين في صيدا لبعض الوقت

قطع عدد من الشبان الأوتوستراد الشرقي والطريق عند البوابة الفوقا في ​مدينة صيدا​، بمستوعبات ​النفايات​، لبعض الوقت، احتجاجًا على انقطاع ​التيار الكهربائي​ عن عدد من أحياء المدينة وازدياد ساعات التقنين.

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