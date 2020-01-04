النشرة: 4 عسكريين تعرضوا للسرقة على الاوتوستراد البحري لبلدة منجز بعكار

افاد مراسل "​الخليج 365​" أن مجهولين ملثمين أقدموا على توقيف ​سيارة​ بقوة ​السلاح​، بداخلها ٤ عسكريين وذلك على الاوتوستراد البحري عند ​بلدة منجز​ في عكار، وسلبوا محفظاتهم وما يوجد فيها من اموال و تركوا لهم اوراقهم الثبوتية وبطاقاتهم العسكرية ومن ثم فروا إلى جهة مجهولة.

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