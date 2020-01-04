رئيس نقابة موظفي المصارف: لا إضراب لموظفي المصارف الثلثاء أو الأربعاء

أكّد رئيس نقابة موظّفي ​المصارف​ ​جورج الحاج​، أنّ "لا ​إضراب​ لموظّفي المصارف الثلثاء أو الأربعاء". ولفت في مداخلة تلفزيونية، إلى أنّ "المتضرّر ممّا يحصل داخل فروع المصارف هم المودعون والموظّفون، وسيتمّ اتخاذ إجراءات قريبًا"، محذّرًا من أنّ "الفلتان قد يؤدّي إلى ​إطلاق نار​ من أحد المودعين، ما قد يؤدّي إلى أذيّة أحد".

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