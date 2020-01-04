الملك سلمان يتصل بالرئيس العراقي ويؤكد حرص السعودية على استقرار العراق

أجرى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إتصالا هاتفيا بالرئيس ​العراق​ي ​برهم صالح​، اكد فيه حرص المملكة على استقرار العراق، مشدداً على "أهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة من المنطقة".

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