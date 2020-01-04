شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمانية أنيسة حسونة تسخر من موقف الجزيرة تجاه مقتل قاسم سليمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخرت البرلمانية أنيسة حسونة، من موقف قناة الجزيرة القطرية، اتجاه اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكتب تغريدة عبر حسابها قائلة " قناة الجزيرة مش عارفة تحدد موقفها بالنسبة لإغتيال قاسم سليماني ! فهل يبتسموا ولايكشروا ؟ يلبسوا إسود ولا ملون ؟ يقفوا مع أمريكا ولا إيران ؟ يروحوا العزاء ولايبعتوا تلغراف وخلاص ؟ وأهم حاجة محيراهم في الغالب هي ازاي يحطوا مصر في جملة مفيدة ويهاجموها بمناسبة هذا الحدث؟".



تغريدة أنيسة حسونة

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" أعلنت عن تنفيذ عملية تصفية قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى بواسطة طائرة مسيرة طراز MQ-9 Reaper.

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وتم تنفيذ الضربة العسكرية ضد سليمانى، القائد الأعلى لقوات الحرس الثورى الإيرانى، بالقرب من مطار بغداد الدولى، ولاقت دقة الضربة واقتصار الدمار على المركبتين المستهدفتين فقط إشادة من الخبراء العسكريين، لاسيما أن الضربة الأميركية تمت باستخدام صواريخ تم إطلاقها من درون على الهدف من على بعد أميال فى السماء، وجاء التنفيذ مثاليًا، حيث لم يكن هناك أى أضرار جانبية.

وفي تصريحات جديدة نفلتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، نقلاً عن منتظر الحسينى أحد قادة الميليشيات، الذي أكد إن صاروخين اثنين استهدفا المركبة التي كانت تقل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى ونائب زعيم ميليشيا الحشد أبو مهدى المهندس بينما أصيبت السيارة الأخرى بصاروخ فقط، انطلقا من طائرة مسيرة من طراز ام كيو 9 هانتر كيلر MQ9 HUNTER KILLER أطلقت من مقر القيادة المركزية الأميركية فى قطر.