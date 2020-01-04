شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: وضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة قريبا وبدء العمل بها 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح عاشور نقيب المحامين و رئيس اتحاد المحامين العرب ، أن المحاماة مرت بمرحلة خطيرة خلال السنوات الماضية، مشيرا الى أن النقابة خاضت معركتي تنقية الجداول من غير المشتغلين، لحماية أموال المحامين، ومقاومة خريحي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات وأن العام الجاري هو الأخير لقبول القيد بجداول النقابة مباشرة، وأنه ابتداء من عام 2021 سيبدأ العمل بأكاديمية المحاماة التي ستكون الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة.

وأضاف سامح عاشور فى تصريحات له ، أن الدراسة بالأكاديمية يعقبها اختبار تحريري يكون اجتيازه شرطا للقيد بالنقابة ،مشيرا الى أن من يتدبر قسم المحاماة سيدرك أنها مسئولية كبيرة من يحملها يجب أن يكون مؤهل لها من حيث المظهر والمضمون، مؤكدا أن معركة تطهير جداول النقابة مازالت مستمرة، و أنه يتم مراجعة كل الأوراق التي قدمت للوصول لمن تسرب عن طريق الغش والتزوير، و أن من يثبت تزويره يحال للنيابة العامة.

وطالب بمن يمتلك معلومة بتسرب أحد من غير المشتغلين لجداول النقابة بتقديمها لنقابة المحامين لتأكد من صحتها واتخاد اللاذم، مشيرا إلى أن عدد الجمعية العمومية تجاوز 400 ألف في عام 2016، بينما يصل الآن إلى 145 ألف، وهو ما يعبر عن الانجاز الذي تحقق ،لافتا الى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح المرحلة الأولى لمبنى نقابة المحامين الجديد بشارع رمسيس، إضافة لوضع حجري أساس نادي المحامين الرياضي، وأكاديمية المحاماة المنصوص عليها في تعديلات قانون المحاماة والتي ستكون مؤسسة علمية مهنية كبرى، وسيأتي اليوم الذي يكون فيه القيد بالنقابة أصعب من الانضمام للقضاء.

يذكر أن النقابة قد قررت، في بيان سابق لها، شروط القيد للمحامين لعام 2020، و فيما يلي الشروط التفصيلية للتجديد، وهي كالتالى:

ـ مجددي 2019

ـ من جدد 2019 دون نقل أو إعادة، يجدد 2020 دون أية مستندات.

ـ من جدد 2019 وما قبلها عن طريق النقل والإعادة فعليه تقديم أدلة الاشتغال متضمنة (توكيلين مرفق لهما عملين من أعمال المحاماة خلال نفس العام).

ـ مجددي 2018

ـ تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من عامي 2018 و 2019.

– برنت تأمينات خاص وعام وحكومي.

– شهادة تحركات.

ـ مجددى 2017

– تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من أعوام 2017 و 2018 و 2019.

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– برنت تأمينات خاص وعام وحكومي.

– شهادة تحركات.

ـ مجددي 2016 وما قبلها

تزول عضوية المحامي بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد أسمه لجدول المشتغلين إلا بإجراءات ورسوم قيد جديدين، مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة بحالتها إلى مدد القيد الجديدة مع مراعاة المواعيد المقررة قانوناً وذلك بشروط:

– أن يقدم أدلة اشتغال عن ثلاث سنوات سابقة على الزوال.

– فيش جنائي.

– كشف طبي.

– برنت تأمينات عام وخاص وحكومي.

– شهادة تحركات.

– رقم قومي.

– بطاقة ضريبية.

تجديد ورسوم البطاقة العلاجية للمحامين وأسرهم

يبلغ رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج بالنسبة للابتدائي، مبلغ 350 جنيها، والاستئناف 400 جنيه، والنقض 500 جنيه، وبالنسبة لاشتراك العلاج للزوجة أو أي من الأبناء والوالدين، يكون سداد اشتراك العلاج 200 جنيه للابن الواحد، والوالدين، 1200 لأي منهما. أما الزوجة، فحسب درجة القيد، على أن يتم سداد 250 جنيها لزوجة المحامي الابتدائي، و300 جنيه لزوجة المحامي الاستئناف، و350 جنيها لزوجة المحامي بالنقض، ويضاف مبلغ 100 جنيه لزوجة المحامي الموظفة، و يطلب منها تقديم برنت تأمينات، مع صور من شهادات ميلاد الأبناء، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة أو الوالدين، وصورة وثيقة الزواج، وصورة شخصية لكل مشترك، ومن المقرر أن تكون البطاقة العلاجية حديثة مميكنة لكل فرد فى الأسرة لسهولة التعامل بها.