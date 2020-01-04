انقلاب سيارة يعطل حركة مرور طريق "مصر- الإسكندرية الزراعي" بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
تعطلت حركة المرور بطريق "مصر- الإسكندرية الزراعي"، أعلى كوبري مدينة طوخ، في اتجاه القاهرة، بسبب انقلاب سيارة نقل بمقطورة، محملة بـ 80 برميل من سكر الجلوكوز.
تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بتعطل حركة الطريق الزراعي أعلى كوبري طوخ، إثر انقلاب سيارة نقل بمقطورة، قيادة "خالد.س.إ" 35 سنة، محملة بـ 80 برميل من سكر الجلوكوز.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وتبين أن السيارة قادمة من محافظة دمياط لتفريغ حمولتها بمدينة قليوب.
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