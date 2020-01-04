النمسا تقترح عقد قمة "أمريكية - إيرانية" لنزع فتيل الأزمة بينمها

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

اقترح مستشار النمسا زباستيان كورتس، لقاء قمة أمريكي – إيراني في فيينا لنزع فتيل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال كورتس لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية، الصادرة غدًا الأحد، "إن فيينا مستعدة بطبيعة الحال لتكون مقرا لمفاوضات ممكنة إذا أرادت كل من إيران والولايات المتحدة إجراء مفاوضات أخرى."

كانت المفاوضات التي جرت بشأن الاتفاق النووي الدولي للحيلولة دون تصنيع إيران قنبلة نووية تمت في معظمها في العاصمة النمساوية فيينا.

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غير أنه لا توجد في الوقت الراهن بحسب كورتس إلا فرصة ضئيلة للتفاوض، حيث توعدت القيادة الإيرانية بالثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي قتل بعد هجوم صاروخي أمريكي.

ويخشى استهداف مواقع أمريكية بهجمات إيرانية.

وأعرب كورتس عن تفهمه لما قامت به الولايات المتحدة، حيث قال للصحيفة: "لقد كان قتل القائد الإيراني رد فعل على ممارسات وتصرفات إيران في الفترة الماضية. فقد وقعت مرارا هجمات على دبلوماسيين أمريكيين ومنشآت أمريكية، ومن ثم فإن اعتبار هذا على أنه رد فعل اعتبار صحيح".

أضاف كورتس قائلا إن من المهم في الوقت الراهن الحيلولة دون تفاقم الوضع، فالدبلوماسية هي في هذا الموقف الطريق الوحيد الصحيح.