البحرية البريطانية تقرر استئناف مرافقة السفن التجارية في مضيق هرمز

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد وزير الدفاع البريطاني، بيني موردونت، أن سفينتان من البحرية الملكية تستأنفان مرافقة السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

ويأتي ذلك التحرك على خلفية تصاعد الأوضاع في المنطقة، بسبب قتل الولايات المتحدة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجمعة، في بغداد.

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وكانت غارة أمريكية استهدفت قيادات إيرانية وشيعية في العراق، فجر الجمعة الماضية، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني زعيم فيلق القدس الإيراني، وأبو المهدي المهندس مؤسس كتائب حزب الله العراقية، أحد الفصائل الأساسية في قوات الحشد الشعبي، والتي استهدفت بصواريخ أمريكية الأحد الماضي، وأسفر القصف الأمريكي عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من 57 مقاتلاً لكتائب حزب الله، قرب الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

فيما دعت كتائب حزب الله العراقية، التابعة للحشد الشعبي، اليوم السبت، الأجهزة الأمنية بالبلاد إلى الابتعاد عن قواعد تتواجد فيها القوات الأمريكية في عموم البلاد.

وقال قائد العمليات الخاصة للكتائب، في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي "واع": "على الأجهزة الأمنية العراقية الابتعاد عن قواعد العدو الأمريكي لمسافة لا تقل عن ألف متر ابتداء من مساء يوم غد الأحد".