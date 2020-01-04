وزيرا خارجية إيراني والعراق يبحثان هاتفيا تداعيات مقتل سليماني

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (أ ش أ): ناقش وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره العراقي محمد علي الحكيم، تداعيات مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية. وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية الإيرانية - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية - بأن ظريف وصف، خلال اتصال هاتفي أجراه الجانبان اليوم السبت، العملية العسكرية الأمريكية التي أدت لمقتل سليماني بأنها "عمل إرهابي"، مؤكدًا ضرورة احترام استقلال العراق وسيادة أراضيه. وقُتل سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس مليشيا الحشد الشعبي، فجر أمس، في ضربة صاروخية أمريكية استهدفت سيارتين كانتا تقلهما قرب مطار بغداد الدولي. واعتبرت الإدارة الأمريكية أن استهداف الجنرال الإيراني كان عملا "دفاعيا"، فيما هدّدت إيران، في المقابل، بـ"انتقام شديد" من المسئولين عن العملية العسكرية، وسط دعوات من المجتمع الدولي لضبط النفس وتجنب التصعيد.

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